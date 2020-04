Russlands koronatall øker kraftig

President Vladimir Putin advarer om at koronaepidemien går feil vei i Russland, der det mandag rapporteres om en rekordhøy økning i påviste smittetilfeller.

Antallet bekreftede tilfeller av koronasmitte har økt med over 2.500, et byks på 16 prosent fra søndag til mandag, til over 18.300.

Nesten to tredel av tilfellene er i Moskva, som nylig strammet inn smitteverntiltakene ytterligere. Snart kreves det spesielle tillatelser for å reise rundt i landets hovedstad og største by.

Russland har hittil rapportert om 150 koronarelaterte dødsfall, et relativt lavt antall i et europeisk land med over 140 millioner innbyggere.

