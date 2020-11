Russlands sier Sputnik-vaksine er 92 prosent effektiv

Foreløpige resultater viser at Russlands koronavaksine Sputnik V er 92 prosent effektiv mot covid-19, opplyser landets statlige investeringsfond.

Dette er den andre vaksinekandidaten det legges fram resultater for etter en større test på mennesker. melder Reuters.

Uavhengige eksperter sier at utformingen og prosedyrene for testen er lite kjent, og at det derfor er ekstremt vanskelig å tolke tallene som ble lagt fram onsdag.

– Jeg ser i utgangspunktet ingen grunn til å ikke tro på resultatene, men det er vanskelig å kommentere fordi det er så lite informasjon, sier Danny Altmann, som er professor i immunologi ved Imperial College i London.

(©NTB)