Ryanair-ansatte varsler streik i seks land

Ryanairs kabinansatte i seks land vil streike 28. september, opplyser fagforeningen for lavprisselskapets belgiske kabinansatte.

Samtidig har Ryanair rykket ut med en uttalelse der de avviser den belgiske fagforeningen CNEs påstand om at streiken vil føre til «flykaos».

Uttalelsen fra selskapet kom etter et møte i Brussel mellom fagforeninger til kabinansatte fra Belgia, Italia, Nederland, Portugal, Luxembourg og Spania deltok.

Varselet om streik 28. september kom dagen etter at et titalls fly ble påvirket av en streik blant tyske piloter og kabinansatte.

– Hvis det kommer ytterligere en mislykket streik for kabinansatte 28. september, vil vi, slik vi viste i Tyskland i går, advare våre kunder om et lite antall flykanselleringer. Et overveldende flertall av Ryanairs fly og tjenester vil fungere som normalt, sier markedssjef Kenny Jacobs.

