Ryanair-flygere varsler streik

Ryanairs flygere med base i Storbritannia gir grønt lys til å streike over hele fem dager de kommende ukene.

Konflikten med ledelsen i flyselskapet handler om lønn og goder, ifølge den britiske flygerforeningen BALPA. Flertallet av medlemmene stemte onsdag for å streike 22. og 23. august, samt 2. til 4. september.

Det er strid om blant annet pensjon, foreldrepermisjon, godtgjørelse og lønn, ifølge fagforeningen. Ifølge BALPA mangler Ryanair standard arbeidsavtaler som forventes av enhver arbeidstakerforening.

BALPAs generalsekretær Brian Strutton sier flygerne ikke ønsker å forstyrre passasjerenes reiseplaner.

– For øyeblikket ser det ut til at vi ikke har noe valg, sier han og begrunner det med at Ryanair angivelig ikke har kommet med noe formelt tilbud om å løse striden.

Ifølge en talsmann for Ryanair er færre enn halvparten av det irske flyselskapets britiske piloter med i fagforeningen. De fagorganiserte «har ikke noe mandat til å forstyrre våre kunders ferier og flygninger», tilføyer talspersonen.

(©NTB)