Ryanair kansellerer nesten 250 flyginger på grunn av streik

Rundt 40.000 passasjerer rammes når kabinansatte i flyselskapet Ryanair går ut i streik fredag.

Kabinansatte i Tyskland, Belgia, Portugal, Nederland, Spania og Italia, i tillegg til tyske piloter, streiker fredag. Både flygerne og kabinpersonalet i selskapet har krevd bedre lønn og arbeidsforhold.

Ryanair opplyser at det vil kansellere nesten 250 av 2.400 planlagte flyginger som følge av streiken, noe som vil ramme rundt 40.000 passasjerer.

I Tyskland alene er 133 flygninger inn og ut av landet kansellert, noe som utgjør like under 40 prosent av de oppsatte flygningene.

Kaller streiken uberettiget

Fredag morgen skrev selskapet på Twitter at flesteparten av flygningene går som planlagt.

– Til tross for den beklagelige og uberettigede streiken som foregår i 6 av våre 37 markeder i dag, har alle de 400 første flygningene tatt av til planlagt tid i morges.

– I dag vil over 2.150 Ryanair-flygninger (90 prosent av de planlagte flygningene) gå som normalt og fly 400.000 passasjerer over Europa. Ryanair gjør alt vi kan for at dette skal påvirke våre passasjerer så lite som mulig, og vi ga våre kunder beskjed så tidlig som mulig for å tilby dem en gratis ombooking, tilbakebetaling av pengene eller å fly en annen rute, skriver Ryanair.

I en nylig uttalelse sier flyselskapet at det har vært store framskritt i forhandlingene de siste ukene, og viser blant annet til en undertegnet kollektivavtale med ansatte i Irland, Storbritannia, Italia og Tyskland.

Rettslige skritt

– Disse streikene viser at Ryanair, til tross sine siste uttalelser, har en lang vei å gå, sier Gabriel Mocho Rodriguez i det internasjonale transportarbeiderforbundet ITF.

– Du kan ikke hevde at forhandlingene går bra når arbeidstakere i seks land velger å streike, tilføyer han.

I Nederland går fagforeningen VNV nå til rettslige skritt for å hindre Ryanair i å hente inn piloter fra utlandet for å erstatte personalet som streiker.

Ansatte ved Ryanair har streiket flere ganger siden det i desember ble tillatt for dem å organisere seg faglig.

