Rykket ut med boikott-annonse: - 40 skoler har droppet å melde seg på

Leder for Operasjon Dagsverk frykter boikott-kampanjen har ført til at skoler vegrer seg for å delta på årets aksjon.

Torsdag 1. november går Norges største solidaritetsaksjon av stabelen, der elever i ungdomsskolen og videregående skole jobber én dag og gir lønnen til et veldedig formål.

Årets Operasjon Dagsverk (OD) har vært gjenstand for massiv kritikk og debatt denne høsten. Inntektene går til KFUK-KFUM Globals arbeid for traumebehandling og utdanning av palestinsk ungdom. Flere kritiske røster, som har oppfordret til boikott, mener ODs samarbeidspartnerne tar side i Israel-Palestina-konflikten.

Foreningen Med Israel For Fred (MIFF) har vært den sterkeste pådriveren og har rykket ut med annonser i flere riksdekkende aviser hvor de oppfordrer til nettopp boikott av Operasjon Dagsverk.

- De har vært kritiske helt siden mars, da vi kunngjorde hva inntektene skulle gå til, sier leder for Operasjon Dagsverk, Frida Jøraholmen Andresen, til Nettavisen.

- Dette har skapt stor usikkerhet. Man merker at mange elever, lærere og foreldre er usikre på hva Operasjon Dagsverk går til i år. Flere skoler har valgt ikke å bli med i år. Det er vanskelig å si om dette er en del av den nedgangen vi har sett i løpet av de siste årene, eller om det skyldes noe drastisk, sier Andresen.

Miff rykket ut med boikottannonser i Vårt Land, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten, Dagsavisen, VG, Bergens Tidende og Adresseavisen, og har ifølge dem selv nådd ut til 1,3 millioner lesere.

- 40 skoler droppet å melde seg på

Andresen sier det har vært en generell nedgang på påmeldinger de siste årene. I 1999 var det 804 skoler og 179.200 påmeldte elever og lærere. I 2011, som regnes som det siste gode året for Operasjon Dagsverk, var det 644 skoler og 175.400 elever og lærere påmeldt. Mens i år er det 447 skoler påmeldt.

- Det er rundt 40 skoler som ikke er med i år som var med i fjor. I fjor hadde vi 117.000 påmeldte elever og lærere, mens i år er det 104.000 påmeldte, sier Andersen.

Videre opplyser Andersen at det er et par skoler som har avlyst Operasjon Dagsverk med begrunnelse om at det var lite engasjement blant elevene.

OD-leder Frida Jøraholmen Andresen

- Tror du det er en sammenheng mellom nedgangen og debatten i forkant av Operasjon Dagsverk?

- Ja. Det er dessverre sånn at når skoler blir usikre, er det mange som velger andre alternativer til Operasjon Dagsverk. Da er det kanskje enkelt å velge et annet opplegg eller ikke ha noe i det hele tatt, sier hun.

- Det er også viktig å legge til at vi har sett et enormt engasjement, og dette har også gjort at noen blir ekstra engasjert. Det renner inn med støttemeldinger, sier Andersen.

- Oppfordrer ikke til boikott

I tillegg til Miff har rundt ti av fylkeslagene til Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) valgt å oppfordre til boikott. Flere medier har skrevet at Det mosaiske trossamfunn også oppfordrer til boikott. Det avviser forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund.

- Det er vår rabbiner Joav Melchior som har vært ute og uttalt seg om dette. Han vil ikke anbefale våre ungdommer å delta. Men han oppfordrer ikke til boikott. Vi har ikke noe imot å hjelpe og støtte palestinsk ungdom som sliter, men det må være en balansert holdning til dette, ikke minst når vi underviser våre ungdommer, sier Kohn til Nettavisen.

Rabbiner Joav Melchior mener KFUK-KFUM Globals ikke er en nøytral part i Midtøsten-konflikten, og vil derfor ikke anbefale medlemmer av Det mosaiske trossamfund å støtte opp under årets Operasjon Dagsverk.

- På den ene siden tror jeg det er viktig og godt at ungdom engasjerer seg og samler seg for å hjelpe andre ungdommer andre steder i verden. Og palestinere er viktig å hjelpe. De fleste av dem har en vanskelig hverdag. Så det er selvfølgelig viktig og bra. På den andre siden mener vi det er dumt å velge samarbeidspartene som tar part i Midtøsten-konflikten og heier på den ene siden mot den andre siden, sier Melchior til Nettavisen.

- Miff heier på israelere, mens Palestinakomiteen heier på palestinere. Vi mener at Operasjon Dagsverk ikke skal heie på én side, legger han til.

- Hvis man utelukkende ønsker humanitær hjelp til palestinere, så er det uproblematisk. Vi har blitt bedt om å støtte Operasjon Dagsverk. Det gjør vi ikke. Vi ønsker dem lykke til, men de færreste av våre medlemmer støtter dem, sier han.

Rabbiner Joav Melchior

OD får støtte fra Oslo-biskop

Operasjon Dagsverk får imidlertid støtte fra Oslo-biskop Kari Veiteberg, som har oppfordret Den norske kirke til å la ungdom jobbe for seg under Operasjon Dagsverk.

- Jeg vil oppfordre menigheter i Den norske kirke til å melde seg som arbeidsgivere på OD-dagen 1. november. Jeg vil også oppfordre alle våre medlemmer, både foreldre og elever, til å slutte opp om OD og dermed gi viktig støtte til palestinsk ungdom, skriver Veiteberg i et leserinnlegg i Vårt Land .

Det er Elevtinget, som er Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, som har besluttet at årets inntekter skal gå til KFUK-KFUM Globals arbeid i De palestinske selvstyreområdene.

- Ikke særlig kontroversielt

OD-lederen sier at formålet med årets Operasjon Dagsverk er å hjelpe palestinsk ungdom til å håndtere traumatiske opplevelser, få støtte til å komme seg tilbake til jobb eller skole, likestillingsarbeid i det palestinske samfunnet og gi dem opplæring i ikkevoldelige og demokratiske virkemidler.

- Det burde ikke være særlig kontroversielt, sier Andersen.

Torsdag formiddag har Operasjon Dagsverk fått inn rundt 1,7 millioner kroner. Det endelige resultatet vil ikke foreligge før neste måned.

Miff rykket ut med boikottannonser i Vårt Land, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten, Dagsavisen, VG, Bergens Tidende og Adresseavisen, og har ifølge dem selv nådd ut til 1,3 millioner lesere. Det har ikke lyktes Nettavisen å komme i kontakt med Miff.

Ambassaden kritisk til OD

Den israelske ambassaden er også kritisk til Operasjon Dagsverks valg av samarbeidspartnere, og kommer med følgende uttalelse til Nettavisen: «Vi mener OD er et inspirerende prosjekt som oppmuntrer unge nordmenn til å være aktive borgere. ODs formål i år er å hjelpe palestinske ungdom, som er en sak vi prinsipielt støtter, på samme måte vi støtter hjelp til barn over hele verden. Derimot mener vi at saken har blitt politisert ved valg av samarbeidspartnere og det pedagogiske materialet og beretningen som blir presentert for elevene.

ODs samarbeidspartnere som opererer på bakken, fremmer boikott framfor dialog, når et langt bedre alternativ ville vært å bringe israelske og palestinske ungdom sammen. Denne forståelsen av «konfliktløsning» og «ikke-voldelig motstand» bidrar ikke til fred og sameksistens, men fremmer politisering av den palestinske ungdomsgenerasjonen. Når det gjelder så komplekse spørsmål, forventer man at begge sider skal bli hørt. Som vi oppfatter det, blir norske ungdom presentert med kun én beretning.»

- OD er alltid frivillig for elevene å delta på. Det er et viktig grunnprinsipp for oss at man selv skal velge å delta eller ikke, sier OD-leder Andersen.

