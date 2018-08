Så lite økte lakseeksporten etter Sandbergs første Iran-tur

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får skryt for å ha ledet en vellykket delegasjonsreise til Iran, men de gode eksporttallene uteblir.

I januar 2016 ble en rekke sanksjoner mot Iran opphevet som følge av atomavtalen som ble inngått sommeren før. Dette banet vei for større samarbeid mellom norsk og iransk næringsliv. Høsten 2016 reiste Sandberg til Iran med en stor delegasjon fra havbruksnæringen med mål om å styrke norsk sjømateksport til landet.

- Iranske myndigheter vil gjerne ha norsk fisk og er svært interessert i våre teknologiske løsninger innen oppdrett, uttalte Sandberg etter møte med Irans landbruks- og fiskeriminister Mahmoud Hojjati i Teheran i september 2016.

Dagens Næringsliv skriver at Norges sjømatråd har gitt opp landet. Nettavisen har hentet inn eksporttall for laks til Iran, som viser at det har vært en knapp økning i lakseeksport til landet etter Sandbergs framstøt høsten 2016.

- I 2016 ble det eksportert norsk laks til Iran til en verdi av 70 millioner kroner (996 tonn). I 2017 ble det eksportert 1149 tonn norsk laks til en verdi av 78 millioner kroner, en økning på 12 prosent i verdi og 15 prosent i volum mot året før, skriver kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømatråd, Anette G Zimowski, i en e-post til Nettavisen.

Nedgang fra i fjor

I 2018 har det imidlertid vært en nedgang på lakseeksporten i kroner og ører. For første halvår ble det eksportert 308 tonn laks til en verdi av 20 millioner kroner. Dette er en nedgang på verdi på 18 prosent fra samme periode året før, men en økning på cirka én prosent i volum fra samme periode i fjor. I første halvår i 2017 ble det eksportert 304 tonn laks til en verdi på 24 millioner kroner.

Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges sjømatråd

- Eksporten til Iran er veldig lave tall i utgangspunktet. Når tallene er så små i utgangspunktet kan ting få ganske store utslag prosentvis. Hvis EU-markedet svinger med to prosent, vil det være veldig mye, mens en svingning på for eksempel 20 prosent i Iran, både i verdi og volum, vil fortsatt være veldig lite, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, til Nettavisen.

- Det var en god avslutning på fjoråret til Iran å være, men så fikk man større problemer med å få betalinger ut av landet. Bankenes betalingssystem mellom nasjonene fungerte ikke på en tilfredsstillende måte. Det gjør at det har vært vanskelig for importører i Iran, som kanskje har økonomi til å handle, men får ikke betalt med sin valuta ut av landet og vekslet inn i dollar. Dette har vært vanskelig i mars og april i år, noe som har gjort at eksporten har gått ned, sier Rørtveit.

- Gir ikke opp Iran

Han avviser imidlertid at Norges sjømatråd har gitt opp Iran.

- Det har vi ikke sagt. Det vi har sagt er at vi har utsatt en planlagt reise i juni der vi hadde planer om å invitere norske eksportører til Iran. Den utsatte vi fordi det har vært vanskelig å drive forretninger med Iran på grunn av vanskeligheter med pengeoverføringer fra Iran. Pengeoverføringer fra Iran til utlandet har vært komplisert hele tiden, men ble mye vanskeligere tidlig i år.

- Selv om transaksjonsmarkedet i utgangspunktet ble åpnet da sanksjonene ble løftet, så viser erfaringen så langt at få banker tør eksponere seg overfor iranske banker i frykt for å bli rammet av amerikanske sanksjoner – nå eller på et senere tidspunkt, sier Rørtveit.

- Det at verdenshandelen har blitt så turbulent som den har blitt det siste året, gjør at den beslutningen står seg fortsatt, legger han til.

Han viser til Donald Trumps kursendring innen handelspolitikk, usikkerheten rundt Brexit og USAs beslutning om å trekke seg fra atomavtalen.

- Er dere fornøyd med Sandbergs innsats med å promotere fiskeeksport til Iran?

- Sandberg ledet delegasjonen i 2016. Det var en vellykket delegasjonsreise. På generell basis gjør norske myndigheter en god på jobb på vegne av norsk sjømat og stiller opp på arrangement når vi er ute i verden, sier han.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes på Iran-ferie.

Søkte turistvisum i juli

Sandberg reiste på en ukes ferie til Iran med sin nye norskiranske kjæreste Bahareh Letnes forrige uke. Statsråden har fått massiv kritikk fra flere hold for at han ikke varslet sitt eget departement om reisen til Iran, noe statsminister Erna Solberg (H) kaller et regelbrudd. I tillegg har Sandberg fått kritikk for at han medbrakte sin egen statsrådtelefon på reisen.

PST har tidligere uttalt til Nettavisen at de fraråder statsråder å ta med egen telefon til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som for eksempel Iran.

Sandberg har tidligere opplyst at han ikke varslet sitt eget departement eller Statsministerens kontor om ferieturen til Iran fordi det var en brå endring i ferieplanene. Hans opprinnelige ferieplaner til Tyrkia ble «pulverisert». Dermed tok han og kjæresten en spontan avgjørelse om å reise til Iran.

Sandberg bekrefter overfor Nettavisen at han søkte om turistvisum til Iran 11. juli. Visumet ble innvilget 17. juli og flybilletter ble kjøpt 19. juli. Han kom tilbake fra den ukelange ferien mandag 30. juli.

Nettavisen får opplyst fra den iranske ambassaden i Oslo at det tar omtrent en uke å få innvilget turistvisum til Iran om all dokumentasjon er i orden.

