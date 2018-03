Så mye er Facebook-profilen din verdt på det mørke nettet

Facebook-kontoen din kan selges for småpenger og misbrukes til å svindle dine venner og familie.

I kjølvannet av Facebook-skandalen har nettforbrukere trolig blitt enda mer bevisste på at deres digitale liv kan bli misbrukt av folk med onde hensikter.

En ny rapport viser at innloggingsinformasjon til blant annet Facebook og Gmail selges for en slikk og ingenting på det mørke nettet.

Innholdsmarkedsbyrået Fractl har utarbeidet en rapport som har kartlagt hva brukernes innloggingsinformasjon til en rekke nettjenester- og plattformer er verdt på det mørke nettet, skriver Market Watch.

Det mørke nettet (dark web) er en del av internett som man kun får tilgang til via programvarer som for eksempel anonymitetsnettverket TOR. På det mørke nettet selges alt fra narkotika, våpen og sensitive personopplysninger i det skjulte.

Kartleggingen til Fractl avdekker at hackere tjener relativt lite penger på å selge sensitive personopplysninger på det mørke nettet.

- 40 kroner for Facebook-tilgang

Fractl analyserte de tre største «markedsplassene» på det mørke nettet - Dream, Point og Wall Street Market - over flere dager i forrige måned.

Facebook-innlogging selges for 5,20 dollar, som tilsvarer om lag 40 kroner, ifølge Fractl. Dette gir kriminelle tilgang til personopplysninger som de potensielt kan bruke til å hacke seg inn på personens andre kontoer.

Innlogging til en Gmail-konto blir solgt for så lite som én dollar, altså snaut åtte kroner. Innloggingsinformasjon til tjenester som Airbnb og Uber, selges for henholdsvis 8 og 7 dollar.

Dersom en kriminell får tilgang på din Facebook-profil, får denne personen også tilgang til opplysninger om alle Facebook-vennene dine, alle bildene dine samt alt av kontaktinformasjon og personopplysninger du selv har valgt å legge ut på din profil.

- Tenk over hva du legger ut på nett. Ikke legg ut hele privatlivet ditt, sier sikkerhetsrådgiver og grunnlegger av PasswordCon, Per Thorsheim, til Nettavisen.

- Kan svindle dine Facebook-venner

Thorsheim trekker fram et eksempel på hvordan kriminelle kan misbruke andres Facebook-innlogging til å svindle til seg penger.

- Hvis en svindler får tilgang til din Facebook-konto, kan han utgi seg for å være deg og sende en melding til alle dine Facebook-venner. Svindleren kan skrive at du er på Kreta på en spontan påskeferie, og at du har blitt frastjålet mobilen og lommeboken din, og at du trenger 5000 kroner for å fly hjem. Du har allerede skaffet deg et nødpass via ambassaden i Aten, sier Thorsheim til Nettavisen.

Sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim

- Alle dine venner vet at du er en kjernekar, så de tenker «stakkars deg». De gjør som du tilsynelatende skriver i meldingen, og sender 5000 kroner til Western Union på Kreta. Der står skurken og tar pengene. Da er det ingen som har svindlet deg, men dine venner har blitt svindlet, fordi de tror at det var deg de sendte penger til. Det har mange i Norge blitt utsatt for, og de har også latt seg lure av det, sier han.

- Der har du verdien i en Facebook-konto. Kriminelle er ikke nødvendigvis interessert i deg, men kanskje i pappaen din, mammaen din eller arbeidsgiveren din, fordi de har mye penger. Kriminelle kan bruke deg og dine opplysninger til å nå fram til andre, understreker Thorsheim.

Thorsheim sier at nettsvindel og identitetstyveri er et økende problem, også i Norge.

- Det henger sammen med at vi bruker nettet stadig mer på alle mulige tjenester, sier han.

- 1200 dollar for en digital identitet

En persons totale nett-identitet, som inkluderer personnummer og innloggingsinformasjon til finansielle kontoer, er ettertraktet for kriminelle, og kan selges for opptil 1200 dollar på det mørke nettet, skriver Market Watch.

Omfattende personopplysninger til rike mennesker er mer verdt for kriminelle enn opplysninger til dem som ikke er så velstående.

- En universitetsstudent med lite penger i banken er kanskje verdt 50 dollar. Men dersom du nærmer deg pensjon, med en feit pensjonskonto og mye penger i banken, er du verdt mer, sier direktør ved sikkerhetsselskapet Javelin, Al Pascual, til Market Watch.

