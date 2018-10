Saab-aksjen raser – hundrevis av ansatte må gå

Forsvarskonsernet Saab hadde i tredje kvartal et underskudd på 103 millioner svenske kroner og ber om ekstra kapital fra eierne. 850 stillinger skal kuttes.

Nyheten om at selskapet planlegger en kapitalinnsprøytning på cirka 6 milliarder svenske kroner, førte til at Saab-aksjen raste med 15,5 prosent rett etter at Stockholms-børsen åpnet tirsdag. Noen timer senere hadde den tatt seg noe inn, og fallet lå ved 10.45-tiden på 12 prosent.

Selskapet vil be eierne om å godta aksjeemisjonen under et ekstraordinært møte 16. november.

Saab vil dessuten kvitte seg med 300 ansatte og 550 konsulenter. Saab har nærmere 17.000 ansatte. Det er ikke klart hvilke svenske lokalsamfunn som blir rammet av nedskjæringene.

SVTs økonomireporter Peter Rawet kaller meldingen for «et sjokk».

Saabs toppsjef Håkan Buskhe sier at forsvarskonsernet har hatt en økning i omsetningen på nesten 50 prosent de siste tre-fire årene som følge av flere store ordre. Han forklarer nedskjæringene slik:

– Når man vokser så raskt, skaper det ineffektivitet. En del av den ineffektiviteten har vi nå håndtert, sier han.

