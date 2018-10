Salman gir Tyrkia tillatelse til å undersøke konsulatet i Istanbul

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman gir Tyrkia grønt lys til å gå inn i konsulatet i Istanbul etter at en saudiarabisk journalist ble sist sett der.

– Vi ønsker den tyrkiske regjeringen velkommen til å gå inn og gjennomsøke vårt område, sier Salman i et intervju med Bloomberg.

Konsulatet er saudiarabisk område og tyrkiske myndigheter kan derfor ikke gå inn uten tillatelse.

– Vi vil la dem gå inn og foreta søk og gjøre det de vil. Vi har ikke noe å skjule, sier Salman i intervjuet.

Kronprinsen hevder at Jamal Khashoggi, en saudiarabisk regimekritisk journalist som blant annet skriver for Washington Post, ikke befinner seg i konsulatet.

Khashoggi dro til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens. Siden har ingen sett ham. 59-åringens forlovede, som ventet på ham utenfor konsulatet, sier han aldri kom ut igjen. En talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, hevder også at Khashoggi fortsatt er i bygningen.

Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

Fredag trykket Washington Post en tom spalte signert Khashoggi, under tittelen «En savnet stemme».

Den tyrkiske presseorganisasjonen TAM arrangerte fredag en støttedemonstrasjon for Khashoggi utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Blant deltakerne i demonstrasjonen var vinneren av Nobels fredspris i 2011, Tawakul Karman fra Jemen.

