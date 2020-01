Salvini anklages for pinlig og hatefullt valgkamp-stunt

Italias tidligere innenriksminister, høyrepopulisten Matteo Salvini, driver valgkamp og banker på dørene til immigranter for å spørre om de selger narkotika.

Med et kobbel av fotografer og journalister på slep besøkte lederen for Ligaen torsdag Bologna, hovedstaden i regionen Emilia-Romagna, der det skal holdes valg i helgen.

En av dem som svarte da Salvini ringte på, fikk spørsmål om det var på den adressen det ble solgt narkotika. Vedkommende sa ikke et ord, men la på dørtelefonen.

– Var det han, er han tunisier? spurte Ligaens leder dem som sto rundt ham.

Pinlig og hatefullt

Kritikken lot ikke vente på seg etter at opptaket av Salvinis valgkamp-stunt ble spredt i sosiale medier.

– Jeg er bekymret over Salvinis pinlige oppførsel, sier Tunisias ambassadør i Italia, Moez Sinaoui. Han kaller opptrinnet «provoserende og uten respekt for privatlivets fred».

Det tunisiske forumet for økonomiske og sosiale rettigheter i Italia langer også ut mot Salvinis «hatefulle valgpropaganda», og en av beboerne som fikk den tidligere innenriksministeren på døra, sier at han vurderer søksmål.

Håper på regjeringsskifte

Ligaen håper å gjøre et godt valg i Emilia Romagna, en region der venstresiden tradisjonelt har stått sterkt, men der vinden den siste tiden har blåst mot høyre.

Det skal også holdes valg i Calabria i helgen, og der ventes Ligaen å gjøre det godt.

Ligaen håper at valget skal bidra til å felle statsminister Giuseppe Contes regjering, som består av Femstjernersbevegelsen og sentrum-venstre-partiet PD.

Regjeringen kom til makten etter at Ligaen i august i fjor brøt regjeringssamarbeidet med Femstjernersbevegelsen, i håp om at et nyvalg skulle sikre Salvini statsministerposten.

(©NTB)