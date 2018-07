Samfunnstopper pågrepet i korrupsjonssak i Peru

Peruansk politi pågrep søndag elleve personer, flere av dem samfunnstopper, i forbindelse med en korrupsjonssak som har utløst flere demonstrasjoner i landet.

Mer enn 400 politifolk deltok i pågripelsene tidlig søndag morgen, opplyser innenriksdepartementet i Peru. Advokater og toppbyråkrater er blant de pågrepne.

Korrupsjonssaken har vokst i omfang etter at den tidligere høyesterettsdommeren Walter Rios ble pågrepet for flere uker siden. Han anklages for å ha gitt strafferabatt i bytte mot betaling eller andre tjenester. Mange høytstående politikere og advokater skal ha vært involvert i korrupsjonen.

I kjølvannet av skandalen har president Martin Vizcarra varslet en folkeavstemning som kan endre hele det juridiske og politiske systemet i Peru.

