Samlet NATO gjentok støtte til Afghanistan

NATOs oppdrag i Afghanistan var tema på siste dag av denne ukens forsvarsministermøte, og en samlet allianse gjentok sin fortsatte støtte til landet.

– NATO forplikter seg til å fortsette å bidra med trening og med penger for å gjøre afghanske styrker bedre i stand til å bekjempe internasjonal terrorisme og legge til rette for fred, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse da møtet i Brussel var over fredag. Han sier han setter pris på at afghanske styrker spilte en nøkkelrolle i å ivareta sikkerheten ved høstens presidentvalg i landet.

– Alliansen har også støttet de amerikanske fredssamtalene og vil ønske en gjenopptakelse av disse velkommen, fortsatte Stoltenberg.

Nevnte Syria på nytt

NATO-sjefen gjentok også budskapet om at alliansen også jobber for en varig politisk løsning i Syria og støtter initiativer for å oppnå dette. Situasjonen nord i landet har vært en av de dominerende sakene under møtet.

Der er han og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på linje. Statsråden understreker at situasjonen i Syria er kompleks, og at mange av aktørene av naturlige årsaker ikke deltar på et NATO-møte.

– Dilemmaet er å finne en løsning som kan løftes opp i FNs sikkerhetsråd og ha mulighet til å nå gjennom der, sa Bakke-Jensen til norsk presse under møtet i Brussel.

Tyskland har fremmet et initiativ til en internasjonal sikkerhetssone i Nord-Syria, fortrinnsvis med et FN-mandat.

– Det er viktig å finne en felles europeisk stemme, og dette henger litt sammen med det tyske initiativet, mener forsvarsministeren.

5G-sikkerhet

I tillegg til pågående konflikter, har NATO-ministrene diskutert sikkerhet i fremtidens 5G-nett og kommet opp med nye minstekrav om risikovurdering. Der har det vært mest interesse knyttet til et punkt om å vurdere effekten av utenlandsk eierskap, kontroll eller investering.

Mens NATO ikke nevner konkrete land eller selskaper, lot USAs utenriksminister det være helt tydelig at amerikanerne er bekymret for Kina og Huawei.

– Europa bør ikke undervurdere den bekymringen USA mener Kina utgjør advarte han.

Økte budsjetter

En gjenganger på NATO-møter de siste årene er spørsmålet om byrdefordeling, bidrag og forsvarsbudsjett. Alliansens mål er at alle medlemmene skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2024.

– Vi ser en klar positiv trend. Vi er inne i det femte året på rad med økte budsjetter i Europa og Canada. Innen utgangen av neste år innebærer det en økning på 100 milliarder dollar, sa Stoltenberg.

– Men vi må fortsatt gjøre mer, og dette blir også et tema på NATO-toppmøtet i London i desember, la han til.

Norge når foreløpig ikke målet, men ligger på 1,8 prosent etter å ha økt gradvis de siste årene.

– Den politiske prosessen varierer fra land til land. Mens danskene vedtar forsvarsbudsjetter for fem år av gangen, vedtar vi statsbudsjett år for år og har dermed ikke et langsiktig vedtak å vise til. Men vi har fullfinansiert det vi sa i Forsvarets langtidsplan i 2016, og premisset for neste langtidsplan er å fortsette mot 2 prosent, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Toppmøte i desember

NATO jobber også med å styrke sin egen beredskap, blant annet gjennom et initiativ der medlemslandene skal stille med 30 bataljoner på land, 30 marinefartøy og 30 flyskvadroner som skal kunne være klare på 30 dager.

Norge skal blant annet bidra med F-35-fly og de nye overvåkingsflyene P-8 Poseidon.

– Alle jobber for å oppfylle sin del, men litt av problemet er at når alle kjøper mye nytt, så tar det tid å få det ferdig, sier Bakke-Jensen og viser til at de aktuelle flyene ikke er klare ennå.

– Vi er nær ved å oppfylle 4x30-initiativet, og vi håper det er på plass 100 prosent til toppmøtet i desember, sa hans amerikanske kollega Mark Esper.

Stoltenberg har også blikket rettet mot møtet i London og avsluttet med å si at de siste dagene har bidratt til å berede grunnen for stats- og regjeringssjefenes møte om halvannen måned.

