Sammenligner pedofili-anklaget politiker med Jesus og Josef

- Maria var en tenåring og Josef en voksen snekker. Det er ingenting umoralsk eller galt her, sier kollega om senat-kandidat Roy Moore, som angivelig skal ha hatt sex med en 14-åring.

NEW YORK (Nettavisen): En av de store sakene i USA denne helgen, er anklagene om at politikeren Roy Moore (70) som 32-åring skal ha hatt sex med en 14-åring.

Moore, en tidligere dommer, stiller til valg i Alabama som republikanernes kandidat til Senatet.

Lørdag protesterte lokalbefolkningen mot den pedofili-mistenkte politikeren.

Andre tar ham imidlertid i forsvar. Alabamas riksrevisor Jim Ziegler sammenligner ham attpåtil med Jesus.

- Politisk angrep



- Se på Josef og Maria. Maria var en tenåring og Josef en voksen snekker. De ble foreldrene til Jesus. Det er ingenting umoralsk eller galt her. Kanskje bare litt uvanlig, sier Ziegler til Washington Examiner ifølge CNN.

Selv mener Roy Moore at dette er et karakterangrep fra «Obama og Clintons liberale media-skjødehunder».

Hans bror Jerry Moore sier til CNN at Roy Moore blir «forfulgt, akkurat som Jesus».

Anklagen om overgrep kommer fra Leigh Corfman. Hun sier til The Washington Post at dette skjedde i 1979, da Roy Moore var assisterende delstatsadvokat. Avisen har også snakket med tre andre kvinner, som forteller at Moore forsøkte å sjekke dem opp da de var mellom 16 og 18 år gamle – men uten at han presset dem inn i noen form for forhold eller seksuelle interaksjoner. Han var selv i 30-årene da dette skal ha skjedd.

- Disse påstandene er fullstendig falske og er et desperat politisk angrep fra det demokratiske partiet og The Washington Post, sier Moore til avisen.

Roy Moore calls sexual misconduct allegations "completely false" and "untrue": "I have not been guilty of sexual misconduct with anyone" pic.twitter.com/Mb7lICcgrd — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 11, 2017

Utestengt som dommer to ganger



Flere republikanske senatorer krever at Moore trekker seg dersom påstandene til Corfman er sanne.

The Washington Post skriver at hun har beskrevet hendelsene med Moore over seks intervjuer og at avisen har bekreftet detaljer i historien hennes. Det var heller ikke hun som tok kontakt med avisen, men avisen som kontaktet henne etter å ha hørt rykter om Moores fortid.

Roy Moores viktigste valgkampsak var at Gud er overlegen grunnloven. I tillegg gjorde han det klart at han støtter strengere innvandringslover, mindre føderal pengebruk og et sterkere forsvar.

Som dommer ble han to ganger suspendert, blant annet da han motsatte seg ekteskapsrettighetene til lesbiske og homofile, til tross for en høyesterettsdom i delstaten fra 2015. Første gang han ble suspendert fra dommergjerningen, var da han nektet å fjerne et monument over de ti bud i sin rettssal.

Tjener stort på «veldedighet»

The Washington Post avslørte tidligere i år at Roy Moore har tjent store penger på deltidsarbeid for en veldedighetsorganisasjon han selv har stiftet, kalt «Foundation for Moral Law».

Selv om han offentlig har sagt at han ikke tar imot en vanlig lønn for arbeidet med organisasjonen «fordi han ikke ville være en økonomisk byrde», skal han ha tatt ut over én million dollar derfra fra 2007 til 2012.

Da veldedighetsorganisasjonen ikke hadde råd til å betale hele beløpet, fikk Moore i 2012 et gjeldsbevis som sikrer ham 540.000 dollar senere.

Alabama skal 12. desember velge mellom Roy Moore og Doug Jones som Jeff Sessions’ etterfølger i Senatet.

