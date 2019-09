Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Hongkong

Politiet i Hongkong brukte søndag tåregass og vannkanoner mot demonstranter som kastet stein og bensinbomber.

Flere titusen mennesker i Hongkong deltok i en demonstrasjon som ble gjennomført uten godkjenning fra myndighetene.

En mindre gruppe demonstranter forsøkte å angripe bygningene med kontorene til byregjeringen. Bensinbomber og stein ble kastet over sperringene rundt regjeringsbygningene. Politiet svarte med tåregass og vannkanoner.

Tidligere på dagen demonstrerte flere hundre mennesker utenfor Storbritannias konsulat i Hongkong. Byen var tidligere en britisk koloni, og beholdt stor grad av selvstyre da den ble innlemmet i Kina i 1997.

Demonstrantene sang den britiske nasjonalsangen "God Save the Queen" og "Rule Britannia" og krevde at Storbritannia må gjøre mer for å verne om Hongkongs befolkning.

Demokratiforkjempere og regimekritikere i Hongkong har stått bak store demonstrasjoner og opptøyer som nå har pågått i rundt hundre dager. Protestene ble først utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong kan utleveres til det kinesiske rettsvesenet.

