Samsung beklager til arbeidere som har fått kreft

Samsung Electronics beklager til ansatte som har fått kreft ved flere av selskapets mikrobrikke-anlegg.

– Vi beklager dypt til arbeidere som ble rammet, samt deres familier. Vi har mislyktes i å håndtere helserisikoen ved våre anlegg, sier Samsung i en uttalelse.

Fredagens kunngjøring fra Samsung kommer flere uker etter at teknologigiganten og en gruppe som representerte syke Samsung-arbeidere, ble enige om en kompensasjonsavtale. Samsung må ut med til sammen 133.000 dollar til hvert offer. Ifølge aktivister har 320 personer fått arbeidsrelaterte sykdommer etter å ha jobbet for Samsung. 118 av dem har dødd av sykdommene.

Det markerte slutten på en konflikt som har vart i over et tiår. Disputten startet i 2007 da taxisjåføren Hwang Sang-gi nektet å inngå et forlik med Samsung etter at hans datter døde av kreft. Hun jobbet ved et av Samsungs anlegg.

