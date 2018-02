San Francisco sletter tusenvis av marihuana-dommer

Dommer helt tilbake til 1975 vil bli slettet.

NEW YORK (Nettavisen): Distriktsadvokatens kontor i San Francisco opplyser at kommunen vil gi Californias nye marihuanalov tilbakevirkende kraft og dermed stryke eller redusere dommer som går helt tilbake til 1975, melder Los Angeles Times.

Nærmere fem tusen dommer vil bli gjennomgått og ytterligere 3000 forseelser blir strøket, ifølge distriktsadvokat George Gascon.

Beslutningen kan få en positiv effekt på folk som har dette på rullebladet og som av den grunn sliter med å få jobb eller et sted å bo.

I henhold til den nye marihuanaloven i California er det lovlig å være i besittelse av eller å kjøpe inntil en ounce (28 gram) marihuana, samt å dyrke inntil seks planter, for personlig bruk.

- Mens narkotikalovene på føderalt nivå går feil vei, tar San Francisco nok en gang initiativ til å omgjøre den skaden som dette landets katastrofale og feilslåtte narkotikakrig har hatt på vårt land, sier Gascon i en pressemelding.

75 prosent av innbyggerne i San Francisco stemte for å legalisere marihuana.

En av byens største forkjempere for legalisering, Dennis Peron, døde av kreft lørdag, i en alder av 72 år. Han regnes som en sentral figur i kampen for å gi aids-pasienter lov til å bruke marihuana.

- Gud vet hvor mange dommer Dennis hadde, sier Jeff Sheehy, som representerer bydelen der Peron bodde.

En undersøkelse utført av New Frontier Data i 2016 viste at svarte, latinamerikanere og hvite alle konsumerte og solgte marihuana i like stort omfang, men at svarte i betydelig større grad fengsles for dette, skriver Los Angeles Times.

