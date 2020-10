Sánchez: Spania har hatt flere enn 3 millioner koronatilfeller

Det spanske flagget blafrer i vinden i Madrid under en minneseremoni for folk som har dødd av covid-19. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier det reelle antallet smittetilfeller i landet er over 3 millioner, mer enn tre ganger så mange som det offisielle antallet registrerte smittede. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)