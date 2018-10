Sandberg og Letnes spiste lunsj hos Irans ambassadør i Oslo før Iran-ferien

Per Sandberg og Bahareh Letnes spiste lunsj med Irans ambassadør, mens de ventet på å få passet med nytt visum til Iran.

LITTERATURHUSET (Nettavisen): Per Sandberg og Bahareh Letnes lanserer mandag boken «Fremmede makter har flyttet inn».

I boken skriver Sandberg at Iran-ferien, som utløste hele prosessen som til slutt felte ham som statsråd, var en spontan beslutning etter at andre ferieplaner gikk i vasken.

Sandberg måtte søke visum før han og kjæresten Bahareh Letnes kunne dra på ferie til Iran. I boken avslører han at de to ble invitert til å spise lunsj med den iranske ambassadøren til Oslo før Iran-ferien, noe de takket ja til.

- Vi ble invitert til ambassaden for å spise en hyggelig lunsj der. Vi ble bedt på kebab, sier Sandberg til Nettavisen.

Sandberg sier han ikke informerte sin daværende sjef, statsminister Erna Solberg (H), om ambassadelunsjen.

- Det følte jeg ikke var naturlig, sier Sandberg.

- Ikke nevnt for noen tidligere

«I denne perioden mens vi ventet på visum, skjedde det noe jeg ikke har nevnt for noen tidligere. Jeg ble invitert til lunsj med den iranske ambassadøren på ambassaden. Jeg fikk en invitasjon den dagen jeg skulle hente pass og visum. Bahareh ble også invitert. Det ble det jeg vil kalle en høflighetslunsj,» skriver Sandberg.

«Ambassadøren spurte rett ut om hva vi skulle gjøre i Iran. Ren ferie, svarte vi. Og det var også sannheten. På det tidspunktet visste vi ikke hvor i Iran vi skulle reise. Det var da ambassadøren kom med forslag til steder vi burde oppsøke.»

«Bahareh og jeg kom til den iranske ambassaden som såkalt gode venner, og når man snakker om å være gode venner i denne sammenheng (i Iran), da er man mer enn gode venner. Ambassadøren skjønte følgelig at vi var kjærester, men det var ikke direkte snakk om det. Før lunsj var det frukt og te, og til lunsj ble vi servert flere ulike salater og en nydelig shish kebab. Det ble servert vann til maten. Bahareh var konservativt kledd, med hijab og alt som hørte til,» skriver Sandberg.

- Vi visste hvor vi var

Sandberg skriver at det var et hyggelig møte som foregikk helt uten problemer av noe slag.

«Det er klart vi visste hvor vi var, men ambassadøren er en hyggelig og positiv mann som forsøker å se og lytte til sitt eget folk,» skriver han.

«Da passet var ferdig med nytt visum, var lunsjen slutt,» skriver Sandberg.

Mye av kritikken mot Sandberg i forbindelse med Iran-saken, gikk blant annet ut på at han pleiet kontakt med den iranske ambassaden. Det er tidligere kjent at Sandberg deltok på en persisk nyttårsfeiring i ambassadens regi, men det er tidligere ikke kjent at han har spist lunsj med ambassadøren på ambassaden.

