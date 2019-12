Sanders får attest på at han er helt frisk etter hjerteinfarkt

Bernie Sanders, som håper å bli Demokratenes presidentkandidat, er friskmeldt etter et hjerteinfarkt for tre måneder siden, ifølge et brev fra legene hans.

Han er ved god helse, og det er ingen grunn til at han ikke kan drive valgkamp uten begrensninger, skriver Martin LeWinter, en kardiolog ved University of Vermont, i et brev som ble offentliggjort mandag. – Og hvis han skulle bli valgt, er jeg sikker på at han har den mentale og fysiske utholdenheten til fullt ut å påta seg presidentskapets oppgaver, skriver LeWinter videre. Sanders fikk et hjerteinfarkt i Las Vegas 1. oktober. Han er 78 år gammel, den eldste blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat. (©NTB)

