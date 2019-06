Sanders og Biden møtes til TV-debatt i Miami

De 20 demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat, skal møtes i to TV-overførte debatter. Det fordi de er for mange til å samles i én debatt.

TV-stasjonen NBC kunngjorde fredag hvilke kandidater som møter hverandre under de to aller debattene, som skal holdes i Miami senere i måneden.

26. juni møtes Elizabeth Warren, Cory Booker, Beto O'Rourke, Amy Klobuchar, Julian Castro, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Tim Ryan og Jay Inslee til en to timer lang TV-overført debatt.

Dagen etter møtes Joe Biden og Bernie Sanders, som leder på meningsmålingene, til debatt, sammen med Kamala Harris, Pete Buttigieg, Michael Bennet, Marianne Williamson, Eric Swalwell, Kirsten Gillibrand, Andrew Yang og John Hickenlooper.

Democratic National Committee hevder oppdelingen er vilkårlig, men medgir at de sørget for at Biden og Sanders ville møte hverandre.

(©NTB)