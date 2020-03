Sanders vil ikke gi seg

Bernie Sanders på vei ned fra podiet etter å ha møtt pressen i Burlington onsdag. Vermont-senatoren vil ikke gi opp kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, til tross for at Joe Biden så langt leder med god margin. Foto: Charles Krupa / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Bernie Sanders fortsetter sin kampanje for å bli Demokratenes presidentkandidat, til tross for at Joe Bidens ledelse er stadig klarere.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Vermont-senatorens mulighet til å vinne nominasjonen er betraktelig redusert etter tap i nominasjonsvalgene i Michigan, Missouri og Mississippi tirsdag. – Vi taper debatten om valgbarhet til en kandidat mange demokrater mener vil ha en bedre sjanse til å beseire president Donald Trump til høsten, sa Sanders da han holdt tale i Burlington i Vermont onsdag. Han vil imidlertid ikke gi seg og sier han vil tvinge Biden til å forholde seg til økonomisk ulikhet og andre saker som er viktige for velgerne i Sanders-leiren. (©NTB)