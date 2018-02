Säpo mener trusselen mot Sverige er større enn på lenge

De ekstremistiske miljøene i Sverige vokser, og trusselen er størst fra islamistiske grupperinger, mener det svenske sikkerhetspolitiet Säpo.

Aktiviteten i høyreekstremistiske grupperinger vokser også. Samlet er sikkerhetssituasjonen i Sverige forverret, slår Säpo fast.

–Vi snakker om en ny sikkerhetssituasjon, og det er selvsagt en situasjon som uroer oss, sa fungerende Säpo-sjef Charlotte von Essen under presentasjonen av etatens sikkerhetsrapport for 2017.

Den forrige Säpo-sjefen Anders Thornberg, som nå er rikspolitisjef, skriver i rapporten at «sikkerhetssituasjonen i vår del av verden er forverret, og trusselen mot Sverige er større enn den har vært på mange år».

Flere tusen medlemmer

Tidligere har Säpo redegjort for at antallet medlemmer i de voldelige ekstremistiske gruppene på noen år har økt fra noen hundre medlemmer til flere tusen.

– Daglig kommer det store mengder etterretning om trusler mot Sverige, sier Fredrik Hallström i Säpo.

Når det gjelder de venstreekstreme miljøene, konstaterer Säpo at de har vært lite aktive de siste årene. Samtidig noterer Säpo seg de store venstreradikale opptøyene i Hamburg under G20-møtet i fjor.

– Det nettverket kan være et embryo til en større organisasjon med muligheter for å lykkes med å etablere seg, sier von Essen.

Sensitiv informasjon

Etter IT-skandalen i Sverige er det fortsatt svakheter hos svenske myndigheter når det gjelder håndteringen av sensitiv informasjon, slår rapporten fast.

– Mange etater er ikke klar over at de sitter på informasjon som må beskyttes, sier Fredrik Agemark, enhetssjef for sikkerhet i Säpo.

Våren 2015 besluttet lederen for den svenske Transportstyrelsen at det skulle gjøres unntak fra datasikkerhetslover i forbindelse med at IBM fikk ansvaret for etatens IT-drift. Slik ville man holde tidsfristene. Unntakene førte til at store mengder sensitiv informasjon kom i hendene på IT-operatører som ikke var sikkerhetsklarert i Tsjekkia, Serbia og Irland.

