Sarkozy mener han har opplevd seks år med ærekrenkelser

Frankrikes ekspresident Nicolas Sarkozy hevdet at han er blitt utsatt for seks år med ærekrenkelser da han mandag møtte i retten, tiltalt for korrupsjon.

Det er de første uttalelsene fra Sarkozy under rettssaken. I forrige uke ble han den første tidligere statslederen i moderne fransk historie som har sittet på tiltalebenken. Han anklages for å ha forsøkt å bestikke en dommer for å få innsyn i en annen etterforskning som omhandler ulovlig valgkampfinansiering. Den 65 år gamle ekspresidenten risikerer også å bli stilt for retten i to andre saker. – Jeg godtar ikke noen av ærekrenkelsene som er blitt rettet mot meg de seks siste årene, sa Sarkozy da han fikk ordet i rettssalen i Paris. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han opptil ti års fengsel og en bot på 1 million euro. Sarkozy var Frankrikes president fra 2007 til 2012. Sarkozy advokat, Thierry Herzog er også tiltalt, samt dommeren han skal ha forsøkt å bestikke ved å love ham en ettertraktet stilling i Monaco. (©NTB)

