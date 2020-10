Sarkozy tiltalt for bruk av libyske penger i valgkampen i 2007

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er tiltalt for å ha brukt ulovlige midler fra libyske myndigheter under valgkampen i 2007.

Det opplyser franske påtalemyndigheter fredag.

Tiltalen betyr at han etter alt å dømme blir stilt for retten for å ha forsøkt å vinne valget ved hjelp av store summer fra Libyas daværende leder Muammar Gaddafi.

Sarkozy vant valget i 2007, men tapte for François Hollande i 2012.

Ekspresidenten avviser anklagene og skriver i et innlegg på Facebook at han er forbløffet over tiltalebeslutningen.

– Den franske befolkningen bør vite at jeg er uskyldig, framholder han.

Han kritiserer også påtalemyndigheten for å ha festet lit til forklaringene fra «drapsmenn, notoriske kjeltringer og falske vitner».

– Jeg vet at sannheten vil seire til slutt, legger han til.

Påtalemyndigheten mener han har deltatt i «en kriminell sammensvergelse», og tok ut tiltale mandag, hvorpå den ble offentliggjort fredag.

Fra før av er Sarkozy tiltalt for «passiv korrupsjon» ved at han nøt godt av offentlige midler som var anskaffet ved hjelp av underslag og brukte pengene til valgkampfinansiering i 2012. Denne tiltalen ble tatt ut i 2018.

Sarkozy har gått rettens vei for å få stanset etterforskningen, men han har ikke vunnet fram.

