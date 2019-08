SAS med beste julimåned i selskapets historie

I juli reiste 2,8 millioner passasjerer med SAS. Tallet er det høyeste for juli måned i selskapets historie.

– Vi er glade for at antallet passasjerer som valgte SAS, ligger på et rekordnivå for juli, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en pressemelding.

Antallet passasjerer økte med 0,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skriver selskapet.

2,9 millioner passasjerer reiste med SAS i juni, noe som var det høyeste for én enkelt måned i selskapets historie.

(©NTB)