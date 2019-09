Satellittbilder viser økende luftforurensing i Brasil

Satellittbilder fra ESA viser økende luftforurensing i den brasilianske delen av Amazonas i august. Området har vært herjet av store skogbranner.

Dataene innhentet fra den europeiske romorganisasjonen ESAs satellitter viser økende innhold av kullos og annen forurensing i atmosfæren sammenlignet med måneden før, da det var færre branner i området.

ESA påpeker at brannene frigjør karbon som var lagret i skogene og slipper den ut i atmosfæren i form av klimagassen CO2. Det kan i sin tur bidra til den globale oppvarmingen.

Brannene fortsetter i Amazonas, til tross for at Brasils president Jair Bolsonaro har innført et 60 dagers forbud mot å brenne ned skog for å rydde mark for jordbruk.

Data fra Brasils nasjonale romforskningsinstitutt viser at tallet på branner i landet har passert 100.000 så langt i år. Det er 45 prosent flere enn i samme periode i 2018.

