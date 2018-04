Saudi-Arabia åpner landets første kino på 35 år

For første gang på flere tiår vil saudiarabere endelig få muligheten til å nyte en spillefilm på det store lerretet. 18. april åpner nemlig landets første kommersielle kino i hovedstaden Riyadh, etter et 35 år langt forbud mot kinoer i det strenge, ultrakonservative landet.

Saudi-Arabia kunngjorde i desember i fjor at myndighetene nå vil tillate kommersiell kinodrift, som et ledd i kronprins Mohammed bin Salmans (32) forsøk på en oppmykning av landets strenge restriksjoner, skriver The New York Times.

Salman har nylig vært i Los Angeles, hvor han har hatt en rekke møter med høytstående personer i den amerikanske filmbransjen, skriver The Los Angeles Times.

En god nyhet er at de fleste kinoene vil trolig avstå fra å atskille kvinner og menn, noe som ellers har vært vanlig kutyme i offentlig sammenheng i Saudi-Arabia. Det opplyser en kilde til Reuters.

Andre eksempler på oppmykning i Saudi-Arabia er at kjøreforbudet for kvinner opphører i juni måned. I tillegg vil kvinner også få lov til å delta på idrettsarrangementer.

Kronprins Salman, som er landets tronarving, gikk også langt i å anerkjenne Israels eksistens i et nylig intervju med det amerikanske magasinet The Atlantic.

- Jeg mener at palestinere og israelere har krav på sitt eget land. Men vi må ha en fredsavtale som sikrer stabilitet for alle og å ha normale relasjoner, sa han.

Åpner 100 kinoer i Saudi-Arabia

Det er AMC Entertainment Holdings som har sikret seg de første rettighetene til å starte opp kinoer i Saudi-Arabia, og har mål om å ha en markedsandel på 50 prosent.

Selskapet har planer om å åpne 40 kinoer i løpet av de neste fem årene i 15 saudiarabiske byer, og ytterligere 60 kinoer fram til 2030.

Flere andre internasjonale aktører snuser også på muligheten til å starte opp kinoer i landet, som potensielt har 33 millioner kinogjengere.

Den første kinoen i Saudi-Arabia åpner om halvannen uke i et tidligere konserthus for symfoniorkestre i hovedstadens finansdistrikt.

Ryktet vil ha det til at det er storfilmen «Black Panther» som blir vist under nyåpningen av Saudi-Arabias første kommersielle kino på 35 år.

Rykte: Viser «Black Panther»

AMC lover en galleåpning med 400 gjester, men ønsker ikke å avsløre hvilken film som vises. Ryktet vil imidlertid ha det til at det er «Black Panther» som blir den første kommersielle storfilmen som vises i Saudi-Arabia på 35 år.

Dette blir imidlertid ikke den første kinoframvisningen i landet etter at forbudet ble opphevet i desember. På nyåret ble en rekke barnefilmer, deriblant «The Emoji Movie», vist i provisoriske kinoer i byen Jidda i regi av saudiarabiske myndigheter, skriver The Washington Post.

Saudi-Arabia har også en IMAX-kinosal i et vitenskap- og teknologisenter i byen Khobar, men som kun viser dokumentarfilmer.

Åpnet kinoer på 1930-tallet

Det var vestlige gjestearbeidere, såkalte expats, som åpnet de første kinosalene i Saudi-Arabia på 1930-tallet. Men på 1980-tallet ble kinoene stengt og forbudt, etter at landet beveget seg i en strengere og mer konservativ retning. Vestlige filmer ble blant annet ansett som umoralske.

Men i takt med utviklingen har stadig flere saudiarabere fått tilgang til utenlandske filmer via private video- og DVD-spillere.

