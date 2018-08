Saudi-Arabia bryter diplomatiske forbindelser med Canada

Saudi-Arabia utviste mandag den canadiske ambassadøren til landet og kalte samtidig hjem sin egen utsending til Canada i protest mot «innblanding».

Handelsforbindelsene med Canada er også lagt på is inntil videre i protest mot det Saudi-Arabia omtaler som innblanding i landets interne anliggender fra Canadas side.

I en Twitter-melding fra utenriksdepartementet gjør saudiarabiske myndigheter det klart at monarkiet ikke aksepterer innblanding og diktering fra andre land.

Deretter følger beskjeden om at ambassadøren til Canada kalles hjem «for konsultasjon», og at den canadiske ambassadøren til Saudi-Arabia har 24 timer på seg til å forlate landet. Kommersiell samhandling og investeringer landene imellom fryses inntil videre.

Canada har den siste tiden kommet med gjentatte krav om at Saudi-Arabia setter fri menneskerettighetsaktivister som er fengslet i en bølge av arrestasjoner. Den canadiske ambassaden i Riyadh har blant annet uttrykt at den er alvorlig bekymret over arrestasjonene, der blant andre Samar Badawi ble pågrepet. Hun er søsteren til den fengslede bloggeren Raif Badawi, som flere ganger er foreslått til Nobels fredspris og ble tildelt Sakharov-prisen i Norge i 2015. Raif Badawi soner en ti år lang fengselsdom i hjemlandet, mens hans kone og barn har bosatt seg i Canada.

Også utenriksminister Chrystia Freeland fra Canada har vært på Twitter med sin sympatierklæring.

– Svært bekymret over å høre at Samar Badawi, søster til Raif Badawi, er pågrepet i Saudi-Arabia, skrev hun, med oppfordring til løslatelse av Badawi.

(©NTB)

Mest sett siste uken