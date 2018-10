Saudi-Arabia: Drapet på Khashoggi var en fryktelig feiltakelse

Ny uttalelse fra Saudi-Arabia etter journalist Jamal Khashoggis død.

Saken oppdateres.

I en uttalelse søndag sier utenriksminister Adel al-Jubeir at saudiarabiske myndigheter ikke vet hvor liket av Khashoggi er. Men han legger til at Saudi-Arabias kong Salman har gitt beskjed om at de som sto bak drapet, vil bli holdt ansvarlig.

Drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren har ført til voldsom internasjonal kritikk mot Saudi-Arabia, også fra landets nære allierte USA.

Men utenriksminister Jubeir sier han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».

Den saudiarabiske utenriksministeren hevder kronprins Mohammed bin Salman ikke visste noe.

Krever troverdig forklaring om Khashoggis død

Storbritannia, Frankrike og Tyskland krever at Saudi-Arabia legger fram troverdige fakta om hva som egentlig skjedde med Jamal Khashoggi.

– Det er fortsatt et stort behov for en oppklaring av eksakt hva som skjedde den 2. oktober, utover den hypotesen som så langt har kommet fram i den saudiarabiske etterforskningen, skriver Storbritannia, Frankrike og Tyskland i en felles uttalelse søndag.

– Det er behov for faktaopplysninger som kan bli regnet som troverdige, heter det videre i uttalelsen.

Saudi-Arabia hevder at Khashoggi døde som følge av en slåsskamp inne på landets konsulat i Istanbul. Tyrkiske myndigheter sier imidlertid at de har lyd- og videoopptak som viser at han ble torturert og drept.

