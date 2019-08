Saudi-Arabia endrer reiseregler for kvinner

Saudi-Arabia gjør det mulig for kvinner over 21 år å få utstedt pass og reise utenlands, uten at de må ha tillatelse fra en mann.

– Pass vil bli gitt til alle saudiarabiske statsborgere som sender inn søknad, skriver den statlige avisen Umm Al-Qura, som siterer regjeringen.

Også andre regelendringer er blitt gjort for kvinner i landet, melder Reuters. De kan nå for første gang ha rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsel, få utstedt offisielle familiedokumenter og være verge for mindreårige barn. Tidligere har dette kun vært forbeholdt mannen.

Det erkekonservative muslimske kongedømmet har gjort flere regelendringer for kvinner i landet de siste årene. For to år siden kunne kvinner i landet for første gang kjøre bil og dra på fotballkamper, men kvinnene har fortsatt svært begrensede rettigheter. Blant annet slår saudiarabisk lov fortsatt fast at kvinner må ha tillatelse fra en mannlig «beskytter» til å gjøre en rekke ting, som for eksempel ta utdanning.

