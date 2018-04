Saudi-Arabia innfører forbud mot å snoke på ektefellens telefon

Saudi-Arabia innfører forbud mot å snoke på mobiltelefonen til ektefellen. Om du likevel prøver deg, risikerer du millionbot og fengselsstraff.

Regjeringen i Saudi-Arabia kunngjorde mandag at denne typen aktivitet vil bli ansett som datakriminalitet, og dersom du bryter loven kan du få en bot på 500.000 rijaler, som tilsvarer om lag en million norske kroner, og ett års fengsel.

Loven trådte i kraft forrige uke og ifølge regjeringen er formålet med loven «å beskytte befolkningen og samfunnets moral, samt beskytte retten til privatliv».

Ultrakonservative Saudi-Arabia ligger på verdenstoppen i bruk av mobilapper og sosiale medier per innbygger. Over halvparten av innbyggerne i landet er under 25 år gamle og tilbringer mye tid på nett.

Den siste tiden har kronprins Mohammed bin Salman stått for en rekke overskrifter etter å ha innført flere nye lover i landet, som blant annet for første gang gir kvinner i Saudi-Arabia mulighet til å kjøre bil, gå på kino og delta på idrettsarrangementer.

Kritikere understreker at dette ikke er utelukkende positivt og blant annet Amnesty International advarer om at dette kan være en avledningsmanøver fra den økende undertrykkelsen i landet.

(©NTB)

Mest sett siste uken