Saudi-Arabia letter på restriksjonene for utenlandske arbeidere

Saudi-Arabia vil lette på restriksjonene for flere millioner arbeidsinnvandrere, som del av en plan for å reformere landets mye kritiserte arbeidspolitikk.

Fra og med mars vil ikke arbeidsinnvandrere lenger trenge arbeidsgiverens tillatelse for å bytte jobb, reise eller forlate Saudi-Arabia, hvor det bor om lag ti millioner utlendinger.

Landets såkalte kafala-system er et system benyttet til å holde oversikt over arbeidsinnvandrere, hovedsakelig i byggebransjen. Systemet har fått kritikk for å utnytte lavtlønnede arbeidsinnvandrere, som ikke har kunnet forlate landet eller søke ny jobb uten tillatelse fra sine arbeidsgivere.

Med de nye reglene vil arbeiderne kunne skaffe seg visa digitalt som gjør det mulig å dra på besøk til hjemlandet uten å trenge tillatelse. Arbeidsgiverne blir imidlertid varslet digitalt om reisen.

Menneskerettighetsgrupper har kritisert arbeidsinnvandrernes situasjon i landet. De har pekt på at arbeidernes pass ofte blir konfiskert og at de blir utsatt for fysiske overgrep.

