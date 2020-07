Saudi-Arabia reduserer antallet på årets hajj til Mekka

Saudi-Arabia innfører maskepåbud og tillater kun noen få tusen å besøke Kaba og utføre pilegrimsferden hajj.

Vanligvis reiser rundt to millioner muslimske pilegrimer til helligdommen Kaba i Mekka for å utføre hajj. Nå varsler Saudi-Arabia at kun noen få tusen personer, som alt bor i Saudi-Arabia, i år får lov til å utføre den hellige reisen, som starter i slutten av juli.

Saudi -Arabias smitteverninstitutt (SaudiCDC) ga mandag ut en liste med regler pilegrimene må følge når de besøker Kaba. De må blant annet holde halvannen meters avstand til hverandre og får ikke lov til å ta på Kaba, ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA.

Saudi-Arabia opprettholder fortsatt et forbud mot internasjonale flyginger inn til landet. Myndighetene har bekreftet rundt 200.000 tilfeller av koronasmitte, og 1.900 personer har mistet livet.

Årets tiltak for å begrense smittespredning på hajj er de mest omfattende i kongerikets nyere historie.

(©NTB)