Saudi-Arabia tredobler momsen

Saudi-Arabia øker momsen fra 5 til 15 prosent og stanser stønader til innbyggerne. Koronaviruset og oljeprisfallet har gitt landet store økonomiske problemer.

Saudi-Arabias finansminister Mohammed al-Jadaan slapp mandag nyheten om at momsen i kongedømmet skal tredobles fra 5 til 15 prosent fra 1. juli og at pengestønader stanses.

Innbyggerne i Saudi-Arabia og fem andre Gulf-stater fikk ikke innført moms før i 2018, med 5 prosent den gang, og da ble det også innført månedlige stønader, for å dempe momsens effekt på folks lommebok. Nå forsvinner altså stønadene og momsen tredobles.

Innstramningene vil medføre høyere levekostnader for innbyggerne og neppe falle i god jord.

Jadaan hevder det er tvingende nødvendig å innføre grepene for å demme opp for fallet i oljeprisene, forårsaket av enormt fall i etterspørsel etter råolje på markedene under koronapandemien.

Regjeringen «avlyser, forlenger og utsetter» utbetalinger og kostnader for flere av myndighetenes departementer og direktorater, hvilket inkluderer å sette reformprogrammer og andre større prosjekter på vent.

Jadaan varslet allerede i forrige uke at smertefulle og drastiske skritt måtte tas hos verdens største produsent av olje.

