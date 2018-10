Saudi-Arabia: Vi vil stille alle som sto bak Khashoggi-drapet til ansvar

Saudi-Arabias regjering sier landet vil stille alle som sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi til ansvar, «uansett hvem de måtte være».

– Grep er tatt fra kongerikets side for å avdekke sannheten og stille til ansvar alle hvis inkompetanse eller umiddelbare ansvar ligger bak drapet, uansett hvem de måtte være, heter det i en uttalelse publisert av det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Uttalelsen er den første fra saudiarabiske myndigheter etter Tyrkias president Recep Tayyips Erdogans redegjørelse om saken tidligere tirsdag.

Saudi-Arabia har fra før erkjent at den 59 år gamle journalisten og regimekritikeren ble drept på landets konsulat i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober.

Først hevdet de at han hadde forlatt konsulatet i live, men senere sa de at han døde i en slåsskamp inne på konsulatet. Søndag erkjente Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir at Khashoggi hadde blitt drept, men han sa samtidig at ledelsen i Saudi-Arabia ikke var involvert.

– De som gjorde dette gjorde det utenfor sitt ansvarsområde, sa han til Fox News.

– Det ble åpenbart gjort en stor feil, og det som forsterket denne feilen var forsøket på å dekke over den, sa han.

(©NTB)

