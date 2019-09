Saudi-Arabia vil svare på angrepene mot oljeinstallasjoner

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sier landet har vilje og evne til å svare på Houthi-opprørernes droneangrep mot oljeinstallasjoner.

Verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, ble natt til lørdag rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner. Også et oljefelt ble rammet av droner. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene.

Statlige medier i Saudi-Arabia melder lørdag at kronprinsen har diskutert saken i en telefonsamtale med USAs president Donald Trump.

– Kongeriket har vilje og evne til å møte og håndtere denne aggresjonen fra terrorister, sa kronprinsen i samtalen, ifølge det offisielle nyhetsbyrået i landet.

Saudi-Arabias daglige oljeproduksjon kan være redusert med fem millioner fat etter angrepene, sier kilder til Wall Street Journal og Reuters.

Stemmer anslaget, betyr det at Saudi-Arabias oljeproduksjon er omtrent halvert.

(©NTB)