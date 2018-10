Saudi-Arabias innenriksminister benekter ordre om å drepe Khashoggi

Saudi-Arabias innenriksminister avviste lørdag at det ble gitt ordre om å drepe journalisten Jamal Khashoggi. Grunnløse anklager og løgner, sier han.

Prins Abdel Aziz bin Saud bin Nayaf la til at Saudi-Arabia respekterer folkeretten og internasjonale avtaler, ifølge det saudiarabiske nyhetsbyrået.

Khashoggi, som bodde i USA og skrev for Washington Post, forsvant etter at han oppsøkte det saudiarabiske generalkonsulatet i Istanbul for å hente noen papirer.

Han kom aldri ut igjen, og tyrkiske myndigheter og en rekke medier mener at han ble torturert, drept og partert mens han var inne i konsulatet.

Amerikansk etterretning hadde ifølge Washington Post fått nyss i at kronprins Mohammed bin Salman beordret en operasjon for å lokke Khashoggi ut av USA og pågripe ham.

Bin Nayafs avvisning av anklagene er den første uttalelsen en saudiarabisk minister kommer med om saken. Han hevdet også at han ser positivt på at Saudi-Arabia og Tyrkia kan samarbeide om å oppklare forsvinningen.

(©NTB)

Mest sett siste uken