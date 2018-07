Saudi Arabias koalisjon har ødelagt rakettbase i Jemen

En base Houthi-opprørere i Jemen skal ha brukt til å skyte raketter mot Saudi-Arabia, er blitt ødelagt av den saudiledede militærkoalisjonen.

Det melder den saudiarabiske statskanalen Al Ekhbariya TV søndag. Basen ligger i byen Saada, som er nær grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia gikk til krig mot opprørerne i nabolandet i mars 2015, i spissen for en regional allianse der blant andre De forente arabiske emirater deltar med bakkestyrker.

Over 10.000 mennesker er siden drept og over 50.000 såret, de fleste av dem i saudiarabiske flyangrep. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt, og 22 millioner mennesker i jemen er nå avhengige av humanitærhjelp.

(©NTB)

