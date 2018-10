Saudi-Arabias konge og kronprins kondolerer til Khashoggis familie

Saudi-Arabias konge Salman bin Abdulaziz og kronprins Mohammed bin Salman har ringt Jamal Khashoggis sønn og gitt sine kondolanser.

Det opplyser det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA, som sier kronprinsen «trøstet» Khashoggis familie.

Ifølge SPA skal Khashoggis sønn, Salah Khashoggi, ha uttrykket «dyp takknemlighet» til kongen og kronprinsen.

Etter først å ha nektet for journalistens forsvinning i tre uker, innrømmet saudiarabiske myndigheter i helgen at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. De hevder han døde under en slåsskamp på konsulatet. Det er en forklaring verdenssamfunnet ikke setter sin lit til.

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har tidligere sagt at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble torturert og deretter drept og partert etter å ha gått inn på konsulatet.

