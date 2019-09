Saudi-Arabias konge utnevner sønnen til ny energiminister

Saudi-Arabias kong Salman har gitt sønnen prins Abdulaziz bin Salman en av de viktigste jobbene i landet. Han tar over som energiminister etter Khalid al-Falih.

En kongelig ordre ble utstedt lørdag, der nyutnevnelsen framgår, opplyser det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA søndag. Det oppgis ingen årsak til hvorfor al-Falih går av.

Den nye energiministeren er en kjent og mektig figur i oljeindustrien i Saudi-Arabia, der han blant annet har vært viseoljeminister fra 2005 til 2017 og de siste årene delegat for energidepartementet. Han har vært regnet som sannsynlig overtaker til jobben som energiminister.

Prinsen er halvbror til den mektige kronprins Mohammed bin Salman, men de to skal ikke ha et nært forhold.

Regjeringsendringen kommer på plass mens oljeprisen ligger under 60 dollar fatet, som er langt under de 80-85 dollarene som, ifølge analytikere, trengs for å balansere Saudi-Arabias statsbudsjett.

Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør og toneangivende medlem i OPEC.

