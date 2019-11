Saudi-Arabias statlige oljeselskaps plan om børsnotering får grønt lys

Saudiarabiske myndigheter gir grønt lys for landets statlige oljeselskap Aramcos søknad om børsnotering. Aramco kan bli verdens største børsnoterte selskap.

Kongedømmets markedsregulator Capital Market Authority kom med kunngjøringen søndag morgen.

– Styret har vedtatt å godkjenne Aramcos søknad om registrering og tilbud av deler av sine aksjer, heter det i en melding på CMAs nettsted.

CMA har ikke oppgitt detaljer for når en børsnotering kan finne sted, men det antas at Aramco kan gå på børs i midten av desember.

Aramco kan bli verdens største børsnoterte selskap med en verdi på 1,7 billioner dollar, nærmere 15.500.000.000.000 kroner med dagens kurs. Kronprinsen håper salg av det statlige oljeselskapet kan bidra til å gjøre landet mindre avhengig av en oljebasert økonomi.

Kilder med nært kjennskap til planen forteller til nyhetsbyrået AFP at det antas at 5 prosent av selskapets aksjer vil bli børsnotert. 2 prosent av aksjene blir lagt ut via Tadawul-børsen i desember, og de øvrige 3 prosentene skal noteres på en ennå ikke kunngjort utenlandsk børs, ifølge kildene.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har forsøkt å få Aramcos børsnotert siden 2016, men prosessen har blitt utsatt flere ganger. Han skal ha sett for seg at Aramcos verdi anslås til 2 billioner dollar.

– Saudi Aramco bekrefter sin hensikt om å bli notert på Tadawul-børsen, skriver selskapet på Twitter.

Aramco beskriver den varslede børsnoteringen som en «betydelig milepæl» i selskapets historie.

