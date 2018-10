Saudi-Arabias utenriksminister lover bot og bedring

Drap på kritiske røster som Jamal Khashoggi må aldri mer skje, sier Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir.

– Saudi-Arabias ledelse skal sørge for at det blir gjennomført en grundig etterforskning av drapet slik at sannheten kommer for dagen og de skyldige blir stilt til ansvar, lover Jubeir, som tirsdag besøkte Indonesia.

– Mekanismer og prosedyrer skal også komme på plass for å sikre at noe slikt ikke vil skje igjen, sier han.

Saudi-Arabia har innrømmet at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept under et besøk på landets konsulat i Istanbul 2. oktober.

Innrømmelsen kom først etter 18 dager og de internasjonale reaksjonene har vært sterke. Det er fortsatt ikke kjent hvor liket av Khashoggi befinner seg.

