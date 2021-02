Saudiarabisk koalisjon hevder å ha avverget nytt houthi-angrep mot flyplass

Jemens Houthi-bevegelse anklages for et nytt droneangrep mot en flyplass i Saudi-Arabia. Ifølge den saudiarabiske koalisjonen ble dronen skutt ned.

Abha-flyplassen ligger sør i Saudi-Arabia, og ble også angrepet onsdag, da et passasjerfly ble stående i brann. Det ble ikke meldt om personskader.

Houthiene mener at flyplassen er et legitimt mål ettersom den er blitt brukt som utgangspunkt for koalisjonens sterkt kritiserte flyangrep mot mål i Jemens houthi-kontrollerte områder på andre siden av grensen.

Saudi-Arabia og landets allierte mener imidlertid at angrepene er å regne som krigsforbrytelser ettersom flyplassen også brukes av sivile saudiarabere.

