Scotland Yard med video av drapsmistenkte Farouk sammen med Martine drapsnatten

Scotland Yard frigjør en video av den drapsmistenkte Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen i forbindelse med tiårsmarkeringen av drapet.

Onsdag 14. mars er det nøyaktig ti år siden den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) ble funnet drept i kjelleren av et leilighetskompleks i London.

Jemenitten Farouk Abdulhak (antatt 30) er den eneste mistenkte i drapssaken. Han er etterlyst av Interpol. Utfra det Nettavisen erfarer, skjuler den drapsmistenkte seg i en by i nærheten av den jemenittiske hovedstad Sanaa.

Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia, og den drapsmistenkte nekter å returnere til Storbritannia.

I forbindelse med tiårsmarkeringen frigjør Scotland Yard en overvåkingsvideo av Martine Vik Magnussen og Farouk Abdulhak, som ble tatt idet de to forlater nattklubben Maddox i London på drapsnatten.

«Glad og avslappet»

Magnussen var student ved Regent's College i London da hun ble drept. Scotland Yard skriver i en uttalelse at overvåkingsvideoen viser Magnussen som feirer eksamensavslutningen, og at hun fremstår som «glad og avslappet» i morgentimene den 14. mars 2008.

- Et tiår senere er ambisjonen fortsatt den samme: Å oppnå rettferdighet for Martine. Med offentliggjøringen av denne overvåkningsvideoen, håper vi at denne saken ikke vil svinne hen fra offentlighetens interesse, men holde et fast fokus på Farouk Abdulhak, sier politiavdelingssjef Andy Partridge, som har ansvar for etterforskningen, i en uttalelse på tiårsdagen for drapet.

- Farouk flyktet til et annet land i søken om å fortsette sitt liv, og i dag blir han fortsatt skjermet og beskyttet. I ti år har denne personen unngått våre anmodninger om å returnere til Storbritannia for å bistå i etterforskningen, sier Partridge.

I forbindelse med tiårsmarkeringen frigjør Scotland Yard en overvåkingsvideo av Martine Vik Magnussen sammen med Farouk Abdulhak, som ble tatt idet de to forlater nattklubben Maddox på drapsnatten.

- Han var en gjest i landet vårt

Mye tyder på at Abdulhak blir skjermet og hold skjult i Jemen med god hjelp av sin rike far, Saher Abdulhak. Det er skrevet en rekke artikler om hvordan faren angivelig benytter sin rikdom og sitt nettverk for å hindre at sønnen blir utlevert til britiske politimyndigheter.

- Vi har kommet til en viktig milepæl. Derfor er dette rette tidspunkt for nok en gang å be Abdulhak om å returnere til Storbritannia. Han var en gjest i landet vårt da drapet på Martine skjedde, og jeg mener det eneste ansvarlige å gjøre er å returnere, sier Partridge.

Scotland Yard viser ingen tegn til å gi opp håpet om å stille den skyldige til ansvar.

- Hvis han trodde at denne saken ville avta, eller at hans status som etterlyst ville endre seg over tid, så demonstrerer årets markering både vår og familien Magnussens besluttsomhet om å fortsette søken etter rettferdighet for Martine, sier Partridge.

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Faren leser opp uttalelse

Både Partridge og Martines far, Odd Petter Magnussen, skal delta på en felles pressekonferanse på hovedkvarteret til Metropolitan Police, Scotland Yard, i London onsdag formiddag.

Klokken 11.30 norsk tid skal Odd Petter Magnussen lese opp en egen uttalelse som blir videooverført direkte på Facebook- og Instagram-kontoen til Metropolitan Police.

Senere på dagen skal Odd Petter Magnussen besøke åstedet i Great Portland Street for å legge ned blomster der datteren ble funnet drept for ti år siden.

Foreldrene til den drepte Martine Vik Magnussen, Odd Petter Magnussen og Kristin Vik, avbildet foran Westminister Coroners Court i London etter en høring i Martine-saken i 2010. Faren har engasjert seg enormt i arbeidet med å få stilt den skyldige til ansvar. Onsdag leser han opp en egen uttalelse hos Scotland Yard.

- Gjort mye arbeid fra norsk side

Utenriksdepartementet (UD) har gjennom årenes løp hatt mye å gjøre med den såkalte Martine-saken. Deriblant har de hatt tett kontakt med drapsofferets far, samt britiske myndigheter på høyeste politiske nivå.

- Departementet har stor forståelse for den sorg og frustrasjon familien til Martine Vik Magnussen føler over at saken fortsatt er uløst ved at mistenkte unndrar seg straffeforfølgning, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, i en skriftlig uttalelse til Nettavisen.

UD har i skrivende stund ikke svart på om representanter fra den norske ambassaden i London skal delta på tiårsmarkeringen hos Scotland Yard.

- Er UD fornøyd/tilfreds med innsatsen som er lagt ned i denne saken?

- Fra norsk side er det gjort mye arbeid med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats, sier Solberg.

- På norsk initiativ ble det nylig holdt et møte mellom norske myndigheter og representanter fra Metropolitan Police og britisk utenrikstjeneste i London, sier hun.

UD: - En løsning vil ta tid

Videre forteller Solberg at britiske myndigheter ikke kunne melde om noen ny utvikling i saken.

- Etterforskningen og den tette oppfølgingen fortsetter, med det perspektiv at en løsning fortsatt vil ta tid. Dette særlig i lys av konflikten i Jemen. Det er ingen foreldelsesfrist for denne typen drapssaker, sier Solberg.

- Britiske myndigheter hadde ingen særskilte anmodninger til norske myndigheter slik saken står i dag, men støtter at norske myndigheter tar opp saken i ulike sammenhenger, fortsetter Solberg.

UD ønsker ikke å uttale seg om hvor mye ressurser departementet har lagt ned i Martine-saken, og svarer at «utenrikstjenesten ikke fører oversikt over ressursbruk i sin oppfølgning av konsulære enkeltsaker».

Fakta: Fakta om Martine-saken

* Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde. * Martine Vik Magnussen ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak. * Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant. * Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol. * Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått. (©NTB)

Mest sett siste uken