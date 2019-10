Fem IS-krigere har rømt fra et kurdiskdrevet fengsel i Nord-Syria etter at området ble utsatt for tyrkisk bombeangrep.

Det opplyser en talsperson for den kurdiskledede SDF-styrken. Tyrkiske granater slo ned i byen Qamishli der fengselet ligger, ifølge SDF. (©NTB)