Sebastian (41) tryglet for livet rett før han ble «lynsjet» av mobb i jungelen

Sebastian Woodroffe fra Canada var på en «spirituell reise» i Amazonasregnskogen i Peru da han angivelig ble lynsjet av en mobb og etterlatt i en provisorisk grav.

Woodroffe var anklaget for å ha drept en populær, lokal sjaman, noe som skal ha resultert i at lokalbefolkningen tok saken i egne hender forrige fredag.

Perus ombudsmann beskriver drapet på 41-åringen som en ren lynsjing, skriver The Washington Post. Hendelsen er angivelig fanget opp av et mobilkamera. Videoen viser hvordan en person, som angivelig er Woodroffe, trygle for livet mens han blir mishandlet og dratt langs bakken i et tau som er festet rundt halsen hans. Han blir etter hvert liggende livløs i gjørmen.

Lokalt politi har beordret arrestasjonen av to personer for drapet på Woodroffe.

Sjaman Olivia Arevalo (81) ble skutt to ganger og døde i nærheten av sitt hjem i Ucayali-regionen i Amazonas sist torsdag. Woodroffe bodde i samme region, og skal ha vært én av klientene til 81-åringen.

Politiet fant liket til Woodroffe i en provisorisk grav i jungelen lørdag, en kilometer unna hjemmet til den drepte sjamanen, melder Reuters. Samme dag ble en video av lynsjingen delt på sosiale medier.

Kvelning og slag mot kroppen

Sjefsanklager i Ucayali, Ricardo Palma Jimenez, bekrefter at personen i videoen er Woodroffe, og at obduksjonsrapporten viser at han døde som følge av kvelning etter å ha blitt påført en rekke slag mot kroppen.

- Vi gir oss ikke før begge drapene, både på den innfødte og den kanadiske mannen, er oppklart, sier Jimenez i et telefonintervju med Reuters.

Woodroffe sluttet jobben sin i Canada i 2013 og smalet inn penger for å reise til Amazonasregnskogen i Peru. Målet var å studere plantemedisin. Kanadieren har tidligere uttalt at han ville reise for å «fikse familieånden» etter at ett familiemedlem hadde blitt alkoholiker, skriver The Times.

Politi i Ucayali-regionen i Amazonasregnskogen i Peru bærer på liket til Sebastian Woodroffe, som ble lynsjet av lokalbefolkningen forrige fredag.

Hallusinerende te

Woodroffe skal blant annet ha eksperimentert med den hallusinerende teen ayahuasca, også kalt yage, som er et bittert, mørkt brygg laget av lokale planter. The Washington Post skriver at flere tusen turister reiser hvert år til peruanske landsbyer i jungelen for å eksperimentere med ayahuasca, i håp om at disse spirituelle ritualene kan lege alt fra depresjon til barndomstraumer.

Det er uklart nøyaktig hva Woodroffe har bedrevet med de siste årene. Men han skal ha bodd i samme region som sjamanen.

Vitner har hevdet overfor lokale medier at de så Woodroffe skyte sjamanen flere ganger sist torsdag. Det førte til at sjamanens familie postet en etterlysning på Facebook av Woodroffe med fullt navn, bilde og nasjonalitet. Det ble også utlovet en dusør.

Uløste drap

Sjamanen var også en respektert aktivist i Peru. Drapet på Arevalo utløste sterke reaksjoner i Peru i kjølvannet av flere uløste drap på innfødte aktivister, som har kjempet mot blant annet illegal tømmerhogst.

Amazonas-regionen står oppført som en av de regionene i verden med flest drap på aktivister, spesielt innfødte aktivister, ifølge en rapport utarbeidet av miljøorganisasjonen Global Witness i 2016. Drapene utløses gjerne av tvister og feider innen landbruk, gruvevirksomhet og tømmerhogst, skriver The Washington Post.

- En utlending kan komme og drepe oss, dag etter dag, som katter eller hunder, og ingenting skjer. Myndighetene gjør ingenting, sa en lokal peruaner til peruansk TV i helgen.

