Seierssikre kandidater før Zimbabwes første Mugabe-frie valg

Zimbabews president lovet en «tordnende seier», mens hovedutfordreren vinket ham farvel da de to holdt sine siste valgkamparrangementer før mandagens valg.

Valget blir historisk for den sørafrikanske nasjonen: For første gang er ikke landets langvarige leder Robert Mugabe på valgseddelen, etter at han i november i fjor måtte gå av som følge av massivt militært press. Hoveddelen av Zimbabwes 5 millioner stemmeberettigede vokste opp under Mugabes 37 år lange styre.

Håpet er at valget blir åpent og troverdig denne gangen, slik Mugabes arvtaker og tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa (75) har lovet. Lørdag holdt han sitt siste valgkamparrangement foran en halvfull nasjonalstadion i Harare. Stadionet har plass til 60.000.

– Det eneste som gjenstår nå er et kraftig dytt på mandag, der dere bør stemme på ZANU-PF slik at vi kan få en tordnende seier, sa Mnangagwa til tilhengerne sine.

– I dag utløser vi vårt hjemlands potensial, og bygger et nytt Zimbabwe for alle, la han til, og gjentok sitt løfte om å gjenreise landets skakkjørte økonomi.

– Din tid er omme

Mnangagwas hovedutfordrer, den 40 år gamle pastoren og advokaten Nelson Chamisa, som leder opposisjonspartiet MDC, samlet godt over 10.000 tilhengere et annet sted i den zimbabwiske hovedstaden.

Selv om han i valgkampen har vært svært kritisk til Mnangagwa, tok Chamisa seg tid til å rose presidenten for hans innsats med å frigjøre Zimbabwe fra hvitt minoritetsstyre.

– Men nå er tiden hans ute. Hvis vi ikke bruker vår mulighet mandag, er vi dømt for livet, for den nåværende regjeringen har ikke peiling på hva den driver med. Vi er den neste regjeringen, vi kommer til å vinne uten tvil, sa Chamisa.

Opposisjonslederen har også langet ut mot landets valgkommisjon, som han anklager for å rigge valget i presidentens favør. Likevel har han nektet å boikotte valget, og lovet å holde fredelige protester dersom han mener valget ikke gikk riktig for seg.

Håp

Valgene under tidligere president Robert Mugabe var ofte preget av vold og skremsel, og FN uttalte tidligere denne uka at de var bekymret for situasjonen i Zimbabwe etter å ha fått meldinger om tilfeller av vold, trakassering og tvang i utkantstrøk.

Mnangagwa har imidlertid lovet en «vakker demokratisk prosess» og et titalls observatører er på plass rundt om i landet, deriblant fra USA, EU, Samveldet og Den afrikanske Union.

Den amerikanske senatoren Jeff Flake sier han er klar over klagene fra Chamisa og bekymringene knyttet til militærets innflytelse, men er likevel håpefull.

– Men vi håper på et fritt og rettferdig valg sier han.

(©NTB)

