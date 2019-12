Seks funnet døde etter helikopterstyrt på Hawaii

Vrakdeler fra helikopteret som forsvant torsdag, ble fredag funnet i et fjellområde på øya Kauai på Hawaii. Senere samme dag ble seks døde personer funnet. En sjuende person er savnet, men antas omkommet. Foto: Dan Dennison / Hawaii DLNR via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Seks personer er fredag funnet døde etter at et helikopter styrtet i et fjellområde på Hawaii. Helikopteret var av samme type som styrtet i Alta i august.

Om bord på helikopteret var det en flyger og seks passasjerer, hvorav to trolig var mindreårige. Eieren av helikopteret kontaktet kystvakten torsdag da det ikke var kommet tilbake fra en tur til øya Kauai 30 minutter etter planlagt ankomst. Fredag formiddag ble vrakdeler funnet i et fjellområde på øya, før seks personer senere ble funnet døde. Lokale myndigheter opplyser til nyhetsbyrået AP at det ikke er noen indikasjoner på overlevende, og at søket etter den savnede vil fortsette lørdag morgen, avhengig av været. Det jobbes fredag ettermiddag lokal tid med å varsle de pårørende. Helikopteret var av typen Eurocopter AS-350, og er av samme type som førte til at seks personer mistet livet da det styrtet ved fjellet Skoddevarre i Alta 31. august. Helikopteret som styrtet fredag var utstyrt med en elektronisk sender som skal aktiveres ved nødtilfeller og sende ut lokasjon. Dette skjedde ikke da helikopteret styrtet fredag, opplyser USAs luftfartsmyndighet FAA. Det har gjennom årene vært flere ulykker knyttet til helikoptermodellen, som har ført til tap av menneskeliv. (©NTB)