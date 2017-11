Seks kvinner anklager George Bush for seksuell trakassering

- Så fort bildet skulle bli tatt, lot han hånden sin falle fra livet mitt og ned til rumpeballene.

Roslyn Corrigan sier til Time Magazine at hun ble seksuelt trakassert i 2003, av tidligere president George Bush. Det skjedde da hun og moren poserte for bildet over, sammen med den tidligere presidenten.

16-åringens pappa jobbet i CIA, og familien Corrigan møtte Bush i forbindelse med et selskap i regi av CIA i The Woodlands i Texas.

- Så fort bildet skulle bli tatt, lot han hånden sin falle fra livet mitt og ned til rumpeballene og ga den en god, hard klem. Derfor har jeg munnen min åpen på bildet. Jeg tenkte, «åh, herregud, hva skjedde nå?» sier den i dag 30 år gamle kvinnen.

Les også: Filmforbundsleder: Kvinner bedt om å ligge seg til jobber

SYK: 93 år gamle George Bush lider i dag av en form for Parkinsons. Leger har sagt til USA Today at tilstanden kan forklare at flere kvinner den senere tiden har fortalt om uønsket beføling av ekspresidenten. Bush led ikke av alderdomssykdom i 2003.

Time har snakket med flere familiemedlemmer som bekrefter at hun allerede den gang fortalte om presidentens beføling. Roslyn er den sjette kvinnen som forteller at hun har blitt befølt av Bush.

- Min første reaksjon var skrekk. Jeg var virkelig forvirret. Først så jeg på mamma mens han ennå sto der, men jeg sa ingenting. Hva sier en tenåring til den tidligere presidenten i USA - «hei, du skulle ikke ha tatt på meg sånn?».

Les også: Hundrevis demonstrerte mot seksuell trakassering i Hollywood

Bush sin pressetalsperson, Jim McGrath, sier at Bush har klappet kvinner på rumpa på en velmenende måte.

- George Bush har det ikke i sitt hjerte å bevisst gjøre noen vondt, og han beklager til alle han må ha fornærmet i forbindelse med fotografering, sier McGrath.

LIND: Skuespiller Heather Lind fortalte at hun ble klådd på rumpa av tidligere president George Bush.

Tidligere har skuespiller Heather Lind fortalt hvordan hun ble tatt på rumpa av Bush i forbindelse med en fotoseanse. Lind fortalte også at Bush deretter fortalte henne en grov vits, og tok henne på rumpa en gang til.

Les også: Voldsomt oppgjør med sex-trakassering i Norges TV-bransje

Det var i forbindelse med denne avsløringen at McGrath sa: - Han har klappet kvinners bakende på en velmenende måte.

I høst har seksuell trakassering blitt satt på dagsorden i USA. Det startet med en rekke profilerte kvinner som fortalte om trakassering i filmindustrien. Siden har engasjementet mot uønskede seksuelle tilnærmelser spredt seg til andre land - inkludert Norge - og til alle samfunnslag.

Mest sett siste uken